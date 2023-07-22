«Молодой талантливый парень»: в зоне СВО погиб военкор Журавлев

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева в результате обстрела в зоне специальной военной операции. По данным агентства, военкор погиб в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. Еще трое журналистов были ранены.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевки в село Владимировка. Балицкий назвал Журавлева «молодым талантливым парнем», который «не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заверил, что организация окажет помощь семье погибшего коллеги.

В июле 2022 года РИА Новости сообщало о присуждении Журавлеву специального приза премии «Золотое перо». Военкора удостоили награды за смелость при выполнении журналистского долга.

NEWS.ru публикует кадры из жизни Ростислава Журавлева.