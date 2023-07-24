Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил, что утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали российскую столицу. По словам главы города, в результате ударов пострадавших нет.
Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям, — написал Собянин.
При атаке беспилотников серьезных разрушений не произошло, отметил он. В настоящее время все экстренные службы работают на местах происшествий.
Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки с помощью двух БПЛА на территории Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два дрона были подавлены, после чего упали.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате атак аппаратов был поврежден жилой дом на Комсомольском проспекте в районе Хамовники. Согласно его информации, в здании разбиты витрины магазинов, расположенных на первом этаже.
В настоящее время власти перекрыли движение по Комсомольскому проспекту от центра в сторону Московской области. По некоторым данным, один из беспилотников упал недалеко здания Минобороны России. В результате атаке ВСУ погибших нет.