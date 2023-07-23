Один мирный житель пострадал в результате обстрела села Полевые Новоселки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Мужчина получил ранения. Минобороны РФ информацию пока не подтвердило.

Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь,написал Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. Изначально он сообщал об отсутствии пострадавших. По данным Богомаза, в результате обстрела оказался поврежден один жилой дом, а также нарушено электроснабжение. Без света остались села Павловичи, Полевые Новоселки. Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Также 9 июля Александр Богомаз написал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Брянской областью. Глава региона уточнил, что в результате падения снарядов оказалась полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В результате произошедшего никто не пострадал.