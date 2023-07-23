Богомаз: один житель Брянской области пострадал при обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один мирный житель пострадал в результате обстрела села Полевые Новоселки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Мужчина получил ранения. Минобороны РФ информацию пока не подтвердило.

Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Полевые Новоселки Суземского района. Изначально он сообщал об отсутствии пострадавших. По данным Богомаза, в результате обстрела оказался поврежден один жилой дом, а также нарушено электроснабжение. Без света остались села Павловичи, Полевые Новоселки. Министерство обороны России не подтверждало эту информацию.

Также 9 июля Александр Богомаз написал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Брянской областью. Глава региона уточнил, что в результате падения снарядов оказалась полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. В результате произошедшего никто не пострадал.