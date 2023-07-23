ВСУ предрекли скорое угасание «запала» для контрнаступления Генерал Мордвичев: запал для контрнаступления у ВСУ закончится до конца августа

Фото: МО Украины

Запал у Вооруженных сил Украины для контрнаступления скоро иссякнет, заявил командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в интервью для телеканала «Соловьев Live». По его словам, ВСУ будут вынуждены взять перерыв не позднее завершения лета.

Для «наступа» [запала] у них хватит до конца августа, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится, — заявил Мордвичев.

Генерал также раскрыл детали подготовки ВСУ в Германии. По его словам, пленные солдаты рассказали, что всесторонняя подготовка отсутствовала напрочь. Проходившие советское обучение бойцы уверены, что ФРГ позвала их «для галочки», добавил Мордвичев.

Ранее украинское наступление оценил президент России Владимир Путин. Глава государства констатировал провал ВСУ в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан при этом отмечал, что Украина несет серьезные потери в ходе контрнаступления. По его словам, Вашингтон ожидал, что соответствующий процесс будет тяжелым. Высокопоставленный чиновник также подчеркнул, что Украина еще не использовала все имеющиеся силы.