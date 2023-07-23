Путин дал оценку украинскому контрнаступлению Путин заявил о провале контрнаступления украинских военных

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, передает ТАСС. Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце.

Белорусский лидер в ходе беседы с президентом РФ сказал, что контрнаступления ВСУ нет, однако Путин поправил своего коллегу, заявив, что «оно есть, но оно провалилось».

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что потери Вооруженных сил Украины во время контрнаступления оказались значительными и наступательная операция ВСУ проходит тяжело. При этом он подчеркнул, что украинская армия еще не использовала на передовой все имеющиеся силы, она ждет подходящего момента. В свою очередь Вашингтон консультирует Киев по данному вопросу, но решение остается за властями Украины, отметил Салливан.