Белый дом: потери ВСУ при контрнаступлении оказались значительными

Фото: White House / Global Look Press

Потери Вооруженных сил Украины во время контрнаступления оказались значительными, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на Аспеновском форуме. По его словам, наступательная операция ВСУ проходит тяжело.

Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым, — сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что украинская армия еще не использовала на передовой все имеющиеся силы, она ждет подходящего момента. В свою очередь Вашингтон консультирует Киев по данному вопросу, но решение остается за властями Украины, отметил Салливан.

Кроме этого, он заявил, что США и другие страны готовы «идти на риск» при поставках ВСУ вооружения. Все члены Альянса уверены, что необходимо продумывать возможную реакцию России, потому что это напрямую влияет на «поддержание глобальной стабильности», сказал помощник президента по нацбезопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью ВСУ, которая должна быть нейтрализована. Также он сообщил, что контрнаступление проходит медленнее, чем ожидалось.