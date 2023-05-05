Дроны ВСУ второй раз атаковали НПЗ: чем опасны пожары, как предотвратить Целями новых ударов БПЛА на территории России становятся предприятия и нефтехранилища

Фото: Антон Великжанин/РИА Новости

По данным Telegram-каналов, украинские беспилотники второй раз за два дня атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Первый раз после атаки БПЛА пожар на заводе Кубани начался в ночь на 4 мая. Тогда по НПЗ ударили четыре дрона. В пятницу, 5 мая, на том же НПЗ начался пожар, который вскоре был потушен. NEWS.ru собрал подробности об этих инцидентах и узнал, могут ли они наносить существенный ущерб нефтеперерабатывающим и другим предприятиям.

Что известно об атаках дронов на НПЗ

Как уже сообщал NEWS.ru, 3 мая в посёлке Волна Краснодарского края загорелось хранилище нефтепродуктов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, на объект были направлены два беспилотника, один из которых упал на резервуар.

В ночь на 4 мая на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области дрон врезался в строящиеся конструкции. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — написал Голубев в своём Telegram-канале. По его словам, возгорание ликвидировали службы предприятия. Жертв и пострадавших не было, а ущерб губернатором оценивался как «незначительный».

Фото: МЧС РФ Ильский НПЗ

В ту же ночь четыре беспилотника атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае, после чего там начался пожар. Губернатор региона Вениамин Кондратьев утверждал, что огонь был локализован на площади 400 квадратных метров и потушен к утру 4 мая.

Утром 5 мая пожар на Ильском НПЗ вспыхнул вновь. По данным Mash, предприятие ещё раз атаковал беспилотник: «Под удар попала 5-я установка, горел воздушный охладитель компрессорной станции. Пожар площадью 60 „квадратов“ ликвидирован в 9 утра. Сотрудников завода эвакуируют. Учеников местной школы и колледжа отправили по домам».

Канал также утверждает, что атаку на предприятие, «предварительно, совершила группа диверсантов». По информации источника, злоумышленников задержали. «Они пытались скрыться с места ЧП по трубопроводу. Сотрудники НПЗ говорят, что диверсанты подорвали пятую установку при помощи СВУ. О пострадавших пока неизвестно», — говорится в публикации. При этом Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники опровергает данные про «группу диверсантов».

РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах утверждает, что причиной нового пожара на НПЗ в Краснодарском крае стало «самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона».

Помимо этого, 5 мая в окрестностях посёлка Нижнедонской Ростовской области местные жители нашли упавший дрон-разведчик. Приехавшие на место спецслужбы забрали беспилотник, который, по данным канала Mash-Дон, мог использоваться для наведения других на цель.

«По нашим данным, находку сделал местный житель в двух километрах от посёлка Нижнедонской. Приехавшие на место силовики изъяли БПЛА, длина которого составляет три метра, ширина — 75 см. Дрон прилетел с территории Украины и по неизвестной пока причине рухнул в поле», — пишет SHOT.

Чем опасны дроны для НПЗ и других предприятий

Как рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, учитывая объёмы взрывчатки, имеющиеся на бортах атакующих РФ беспилотников, скорее всего, «расчет на психологическую неустойчивость — якобы они могут ударить».

«Катастрофу это не вызовет, для серьезного вреда по таким объектам нужно работать авиацией, массированной бомбардировкой или БПЛА „Стриж“, которые еще остались у них (ВСУ. — NEWS.ru), но это все сбивается», — полагает аналитик.

По мнению Дандыкина, ущерб российской промышленной инфраструктуре от последних атак дронов нанесен «незначительный».

«Катастрофа на НПЗ маловероятна, учитывая, что прилетает, учитывая их защищенность, они так и строились еще в советское время, тогда ко всему подходили основательно с точки зрения безопасности и ЧП, в том числе землетрясений и прочего», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что несмотря на прилёты, «все работает штатно», хотя относиться к происходящему «нужно предельно серьезно, охранять [заводы и нефтехранилища] еще лучше».

Фото: МЧС РФ Ильский НПЗ

Помогут ли запреты на полёты беспилотников защитить НПЗ

После попытки атаки БПЛА на Кремль в 40 российских субъектах ввели запреты на полеты дронов. Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии NEWS.ru заявил, что эта мера является оправданной. По его мнению, на время проведения СВО следует закрыть воздушное пространство для гражданских беспилотников, кроме специально отведенных мест.

«В воздухе творится самая настоящая вакханалия. И чтобы ее не было, необходимо где-то за территорией города на каких-то квадратах соревноваться или тренироваться с дронами. Все остальное воздушное пространство должно быть для беспилотников закрыто на время проведения СВО», — заявил Кнутов.

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, в этой ситуации у систем ПВО «появится четкое понимание того, что полет беспилотника в любом случае несанкционирован».

«Если полеты запрещены официально, то использование БПЛА нарушает законодательство, а их владельцы должны нести административную ответственность в виде очень серьезного штрафа», — добавил эксперт.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертное сообщество, запрет на полёты не ведет к предотвращению атак, а запускаемые с террористическими целями беспилотники и так летают без оформления разрешений. При этом БПЛА законопослушных операторов не могут использоваться, хотя они зачастую повышают безопасность мониторингом местности, «помогают увидеть машину, рядом с которой преступники режут трубу или минируют рельсы». Помимо этого, ущерб от ограничения использования дронов производителям техники оценивается в размере до 10 млрд рублей.