Военный эксперт объяснил, почему дроны не сбили на пути к Москве Военэксперт Дандыкин: ударившие по Москве дроны ВСУ не удалось сбить из-за малых размеров

Фото: АГН «Москва»

Украинские беспилотники, которые использовались для нанесения ударов по Москве 24 июля, являются неприятной целью для средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По словам специалиста, эти дроны летят на низкой высоте и отличаются малыми размерами. Кроме того, у них низкоотражающая способность для средств ПВО.

Такие дроны являются неприятной целью для ПВО. Они небольшие, летят на низкой высоте. У них низкоотражающая способность для средств ПВО. Дроны были погашены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — NEWS.ru), у них была цель, но [они] не долетели, — заявил Дандыкин.

Эксперт также утверждает, что создать сплошную линию обороны вдоль российских границ весьма трудно, что обусловлено размерами территории страны. При этом он подчеркнул, что у России больше возможностей для этого, чем у Украины.

У нас больше возможностей, чем у Киева. Тем не менее направлений больше, нужно прикрывать Брянск, Белгород, Курскую область, новые территории и Крым, — объяснил эксперт.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что беспилотники атаковали российскую столицу утром 24 июля. В результате ударов пострадавших нет, повреждены два нежилых здания. В свою очередь представители Минобороны России назвали произошедшее террористическим актом, совершенным Украиной.