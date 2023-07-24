Собянин ответил на жалобы москвичей из-за разбитых окон после атаки дрона Собянин: власти помогут вставить окна после взрыва беспилотника в Москве

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам оперативно помочь в устранении всех последствий после атак дронов. В своем Telegram-канале градоначальник уточнил, что на Комсомольском проспекте выбило несколько окон.

На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия, — написал он.

24 июля около 4 часов утра Москву атаковали беспилотные летательные аппараты. Дроны ударили по двум нежилым зданиям. По данным Минобороны, столицу атаковали два дрона, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Ответственность за удары по Москве лежит на руководстве Украины, пострадавших нет, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жители Хамовников, чьи квартиры получили повреждения после атаки дрона, пожаловались на местный «Жилищник» из-за отказа вставлять разбитые окна. По словам москвичей, стекла их квартир повыбивало взрывной волной из-за взрыва дрона. По словам жителей района, на просьбу провести остекление в «Жилищнике» ответили: «Не мы же беспилотник послали».

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в Минобороны Украины ранее сообщило, что ночная атака беспилотников на Москву является специальной операцией, проведенной Главным управлением разведки военного ведомства страны.