В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Железнодорожное движение в Джанкойском районе Крыма уже восстановлено, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Поезда были остановлены на фоне атаки украинских беспилотников.

Возобновлено железнодорожное движение в Джанкойском районе, которое было ранее приостановлено в целях безопасности, — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что на станции в Джанкое задержали поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь. Информация об этом появилась после того, как ВСУ предприняли попытку массированного удара беспилотниками по Крыму.

По информации Министерства обороны РФ, военные перехватили над полуостровом 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, задействовав средства ПВО и радиоэлектронной борьбы. Часть дронов упали в море, а некоторые — на территории Крыма. Один БПЛА рухнул на склад с боеприпасами.

Кроме того, стало известно о попытке ВСУ ударить беспилотниками по инфраструктуре в Москве. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что дроны ударили по двум нежилым зданиям. В результате инцидента никто не пострадал. По информации Министерства обороны РФ, военные нейтрализовали беспилотники при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Когда сигнал был подавлен, аппараты потерпели крушение.