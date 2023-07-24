ВСУ ударили беспилотниками по складу с боеприпасами в Крыму Аксенов: ВСУ ударили беспилотниками по складу с боеприпасами в Крыму

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу с боеприпасами на территории Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, средства противовоздушной обороны перехватили 11 дронов противника.

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, — сообщил Аксенов.

Кроме того, как написал глава региона, в результате атаки был поврежден частный дом в Кировском районе. На месте уже работают экстренные службы. О пострадавших Аксенов не сообщил.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, отметил, что в связи с произошедшим организована работа оперативного штаба. Он также предупредил граждан о недопустимости публикации фото и видео с места атаки. Подобные действия, по его словам, «будут жестко отслеживаться и пресекаться».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали при помощи дронов Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, примерно в 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений не зафиксировано. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны РФ позднее рассказали, что атака украинских беспилотников была пресечена. Аппараты подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего они потерпели крушение.