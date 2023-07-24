Стало известно, сколько беспилотников ВСУ сбили над Крымом прошлой ночью Минобороны России: ВС РФ минувшей ночью ликвидировали 17 дронов ВСУ в Крыму

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Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ нанести массированный удар по Крыму при помощи беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В общей сложности средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО было перехвачено 17 аппаратов.

В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым, — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, 14 беспилотников нейтрализовали средствами РЭБ. 11 дронов рухнули в море, однако три упали на территории полуострова. Еще три БПЛА ликвидировали силы противовоздушной обороны. Пострадавших в результате атаки ВСУ нет, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что в результате налета беспилотников ВСУ был нанесен удар по складу с боеприпасами в Джанкойском районе Крыма. Об этом заявлял глава региона Сергей Аксенов. Он также отметил, что в Кировском районе дроном поврежден частный дом.

Беспилотники также атаковали Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, примерно в 04:00 беспилотники ударили по двум нежилым зданиям, в частности по бизнес-центру. Серьезных разрушений не зафиксировано.