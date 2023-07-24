Атака беспилотников на Москву может оказаться операцией украинской разведки

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ночная атака беспилотников на Москву является специальной операцией, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в ведомстве. К настоящему моменту управление официально не подтвердило свою причастность к произошедшему в российской столице.

Источники намекнули на то, что «все птички долетели до Москвы», — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали российскую столицу. Обломки дронов попали по двум нежилым зданиям, пострадавших в результате инцидента нет, серьезных разрушений не произошло. Минобороны России назвало произошедшее террористическим актом со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве также отметили, что средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили два дрона.

Минобороны РФ ранее также заявило о попытке ВСУ нанести массированный удар по Крыму с помощью беспилотников. По словам представителей ведомства, минувшей ночью было перехвачено 17 украинских аппаратов, благодаря чему террористическая атака была пресечена. Отмечается, что 11 беспилотников рухнули в море, три упали на самом полуострове. Еще три БПЛА уничтожены средствами ПВО.