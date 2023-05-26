Названа причина взрывов в Краснодаре Губернатор Кондратьев: причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Фото: Елена Задворная/ТАСС

Краснодар. Здание, где была повреждена крыша у места взрыва в районе улиц Морская в Краснодаре

Причиной взрыва на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб инфраструктуре не нанесен, жертв нет.

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв, — написал Кондратьев.

Губернатор выразил благодарность спецслужбам за оперативные действия, а также пообещал, что в ближайшее время власти окажут помощь тем, чьи дома пострадали при взрывах.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат.

Позже оперативный штаб подтвердил взрывы. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон.