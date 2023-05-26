Жители Краснодара засняли взрывы в небе над городом

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат. В Telegram-канале уточнили, что взрыв прозвучал в 04:17 утра.

По предварительной информации Краснодар был атакован двумя беспилотниками. По словам очевидцев между взрывами прошло около 12 минут, — сообщает Baza.

Официальных заявлений на данный момент нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотного летательного аппарата сброшено взрывное устройство. Глава региона добавил, что в результате атаки повреждено административное здание. Он подчеркнул, что пострадавших нет. Он добавил, что на месте взрыва работают оперативные службы.

До этого беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде. Никто не пострадал, но легковой автомобиль получил повреждения. На месте происшествия работали взрывотехники и оперативные службы для обеспечения безопасности и расследования инцидента.