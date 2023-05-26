Оперативный штаб подтвердил взрыв в Краснодаре Оперативный штаб: в Краснодаре был слышен хлопок, на место направлены экстренные службы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Оперативный штаб в Telegram-канале подтвердил факт ЧП в центре Краснодара. По информации ведомства, хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Отмечается, что прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Сотрудники экстренных служб зафиксировали повреждение кровли здания и окон.

По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04.17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морской, 54/2, — сказано в публикации.

Власти пообещали приступить к восстановлению поврежденных зданий после завершения работ экстренных служб.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. На кадрах можно увидеть, как одно из зданий получило повреждения. По информации журналистов, очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на летящий беспилотный летательный аппарат.

Ранее мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу из РСЗО, выпустив 10 ракет. По его словам, число пострадавших в результате обстрела достигло семи. Украинская армия совершила 17 обстрелов территории ДНР за последние 24 часа. При этом было выпущено 97 различных боеприпасов.