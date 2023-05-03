Зеленский высказался по поводу атаки на Кремль Зеленский: Киев не атаковал Путина или Москву

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Киев не атаковал Москву и не совершал покушений на российского лидера Владимира Путина, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Хельсинки на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы, передает ТАСС. Он отметил, что Украина ведет военные действия только на своей территории.

Я могу повторить этот месседж. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем президента РФ Владимира Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села, — сказал он.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что атака дронов на Кремль является терактом в отношении президента Владимира Путина и нападением на Россию. Он уточнил, что после такого шага Киева никаких переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским быть не может.