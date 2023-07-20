Дрон убил девочку, встречавшую рассвет в Крыму: как ВСУ атакуют РФ 20 июля Украинские военные продолжают атаки на Крым и обстрелы приграничных областей

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки украинского дрона в поселке Раздольное. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ вели обстрел села Вязовое, а по информации Telegram-канала SHOT, беспилотник атаковал вышку сотовой связи в Брянской области, но не сдетонировал. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ обстреляли в Курской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром 20 июля беспилотник ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области, но не сдетонировал. По данным канала, FPV-дрон с камерой и подвешенным к нему снарядом сначала врезался в вышку, а потому рухнул на землю в поселке Черноземный Городок. БПЛА изъяли и обезвредили. Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале заявил, что 19 июля ВСУ обстреляли город Суджа, всего зафиксировано три прилета. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет.

Также Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. По его словам, всего зафиксировано восемь прилетов. В результате обстрела повреждены газовая труба, хозяйственные постройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших нет. По данным Telegram-канала Mash, обстрелу украинской армии подвергся один из крупнейших спиртовых заводов Черноземья «Курскпродукт».

Что известно об обстрелах в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Наумовка ВСУ сбросили две гранаты с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — зафиксировано три прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

Гладков рассказал, что в Валуйском городском округе системой ПВО сбит украинский беспилотник на подлете к городу Валуйки. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Кроме того, ВСУ выпустили 29 минометных снарядов в Волоконовском районе по окраине хутора Старый. Пострадавших и разрушений нет.

«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка — зафиксировано 8 прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений», — написал Гладков.

Губернатор заявил, что в Краснояружском районе по окраинам села Вязовое и поселка Прилесье выпущено пять и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Окраину села Поповка обстреляли из гранатомета — зафиксировано пять выстрелов. Никто не пострадал. В результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение. Аварийные службы ведут восстановительные работы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Гладкова, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка — четыре. В селе Середа с БПЛА сброшено три взрывных устройства. В городе Шебекино сбит дрон ВСУ. Ни в одном из населенных пунктов городского округа пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром 20 июля украинские войска обстреляли село Вязовое в Белгородской области. Гладков подтвердил эту информацию. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши.

«Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Что известно о гибели девочки в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на поселок Раздольное рано утром 20 июля. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка и пообещал оказать им всю необходимую поддержку. Аксенов добавил, что при обстреле были повреждены четыре административных здания. На месте работают экстренные службы. В поселке Раздольное введен режим чрезвычайной ситуации.

Telegram-канал SHOT сообщил, что девочке было 14 лет. Перед уходом из дома она сказала, что пошла встречать рассвет. Девочка погибла в тот момент, когда проходила мимо магазина, куда и попал беспилотник. После детонации в здании выбило стекла. Подростка со множественными травмами отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти девочку.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что 19 июля беременная женщина и ее годовалая дочь пострадали во время обстрела Макеевки со стороны ВСУ. Ребенок получил незначительные ранения и находится под наблюдением бабушки, а ее мать пришлось госпитализировать.

Пушилин добавил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 43 раза. Всего было выпущено 247 снарядов из РСЗО, ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. Кроме того, 12 домов повреждены в Донецке и Макеевке.

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