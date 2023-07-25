РЭБ России против дронов ВСУ: как работает, какие новые БПЛА получат ВС РФ Военные эксперты пояснили, насколько сильна отечественная РЭБ и как еще бороться с украинскими беспилотниками

Фото: МО РФ

Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о превосходстве российских сил в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предположив, что это одна из главных причин, по которым забуксовал «контрнаступ». Какие системы РЭБ применяют Вооруженные силы России для борьбы с дронами и какие БПЛА используют сами — в материале NEWS.ru.

Почему Киев просит у Лондона помощи в ПВО

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что им «срочно необходимо усилить свою противовоздушную оборону». Он опубликовал в Telegram-канале содержание беседы и упомянул в ней недавние удары ВС РФ по военным объектам Одессе.

Как отметил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия достигла большого преимущества в радиоэлектронной борьбе, прежде всего — в борьбе с дронами. По его словам, Украине надо было развивать РЭБ раньше.

«Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ. Вы видите, что есть и антидронные ружья, и более мощные станции, способные работать на больших расстояниях и охватывать больший радиус. У России сегодня есть мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны. <...> Украина добилась прогресса в РЭБ, но мы поздно начали, надо было развивать раньше», — заявил Игнат.

Фото: МО РФ ЗРК «Бук»

Почему дроны ВСУ по-прежнему летают над Донецком

Проблема отслеживания дронов все еще остро стоит для обеих сторон конфликта. Так, российский военный эксперт Михаил Онуфриенко в разговоре с NEWS.ru пояснил: «В деле противодействия дронам, к сожалению, у нас все не так хорошо, как хотелось бы. Мы еще не глушим все что нужно — беспилотники противника как летали над Донецком и Крымом и бомбили, так и до сих пор летают».

Эксперт подтвердил предположения Игната об эффективности российских систем. «По моим наблюдениям за время поездок в Донбасс: наши средства РЭБ за последний год начали работать принципиально лучше. Это факт. Неслучайно противник жалуется по этому поводу. Но судить, кто в целом сильнее или слабее, пока бессмысленно», — поделился Онуфриенко.

Что может уничтожить БПЛА «Ланцет»

По словам военного аналитика Александра Артамонова, российская армия использует как минимум четыре или пять систем противодействия дронам, которые в состоянии если не полностью устранить, то значительно сократить опасность.

«Мы используем комплексы „Самарканд“, „Борисоглебск-2“, „Силки“, „Красуха“. Также для перехвата мы используем свои дроны и барражирующие боеприпасы класса „Ланцет-2“. Напомню, что „Ланцет“ изначально предназначался производителем — концерном „Калашников“ — именно для противодействия воздушным целям, а не для ударов по наземным», — пояснил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Сами киевские военные признают, что российские системы РЭБ гораздо эффективнее натовских аналогов, стоящих на вооружении ВСУ, добавил Артамонов.

Как заявлял ранее главный конструктор подразделения концерна «Калашников» Zala Aero Александр Захаров, «Ланцет» может использоваться как инновационное средство ПВО для уничтожения более крупных и более дорогих беспилотников противника. При обнаружении дрона ВСУ «Ланцет» может на короткое время разгоняться до 300 км/ч, чтобы настигнуть цель.

Фото: МО РФ

Какие антидроновые ружья испльзуют ВС РФ

Судя по открытым данным, самыми популярными на фронте антидроновыми ружьями в ВС РФ стали три модели: «Пищаль-ПРО», REX и линейка ЛПД-800 — с модернизированными вариантами ЛПД-801 и ЛПД-802. И если «Пищаль» и REX имеют футуристические очертания, то ЛПД выполнено в виде обычного автомата. А батареи для нее сделаны в виде автоматных магазинов. Все эти модели имеют дальность действия в один-два километра.

Артамонов отметил, что без подобных ружей на передовой уже не обойтись, поэтому их производство расширяется. «В той же Дубне в лаборатории физики высоких энергий, насколько известно, готовят такие ружья для фронта. Так что у нас это уже распространенная практика. Антидроновое ружье, как, например, и тепловизор, должно быть в каждом взводе, а лучше — в каждом отделении», — считает эксперт.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, антидроновые ружья достаточно узкоспециализированное средство, которое действует в пределах сотен метров, максимум километра, и эффективность такого оружия сильно зависит от квалификации оператора.

Кроме того, большое значение имеет и степень защищенности самого дрона от внешнего воздействия. «Скажем, для охоты на какие-то легкие коммерческие дроны такие ружья эффективны, но они бесполезны для работы по современным боевым или разведывательным беспилотникам производства ВПК», — пояснил Коротченко.

Какая есть замена антидроновым ружьям

По его словам, в зоне СВО можно обойтись и без них, если использовать комплекс ПВО «Тор М2». «Он способен обнаружить, классифицировать и уничтожить любой дрон — от крупных военных до переделанных коммерческих. „Тор М2“ — комплекс всеракурсный и работает практически со стопроцентной вероятностью поражения целей», — пояснил Коротченко.

По мнению главреда «Национальной обороны», никакого сравнения между ружьями и комплексом «Тор М2» быть не может, так как «Тор» — мощнейший комплекс ПВО, доказавший свою эффективность за десятилетия использования.

Но Коротченко также отмечает и дороговизну комплекса: на первый взгляд, из такого оружия стрелять по переделанным коммерческим беспилотникам слишком дорого. Однако даже малые БПЛА порой наносят огромный урон. «Например, если они атакуют крупный склад горючего или боеприпасов. Тогда для защиты вполне оправданно тратить и дорогие ракеты „Тора“», — убежден собеседник.

По словам Коротченко, «решено разработать линейку малогабаритных и относительно дешевых по стоимости зенитных ракет для „Тора“ — именно для поражения целей типа коммерческих дронов».

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Работа расчета антидроновой защиты

В чем смысл противостояния дронов и РЭБ

Как известно, различные беспилотники — в основном переделанные коммерческие — широко используются в зоне проведения СВО обеими сторонами. Дроны применяются для разведки и наблюдения, для корректировки артиллерийского огня, для бомбардировки позиций противника гранатами, минами. Есть и дроны-камикадзе, которые взрываются при ударе о цель. Благодаря поставкам из стран НАТО ВСУ применяют все виды дронов.

ВС РФ также задействовали широкий спектр беспилотников — как специфически военных, так и переделок из коммерческих версий. Большинство крупноразмерных дронов, серийно производимых для армии, замечается и сбивается штатными средствами ПВО. Такие комплексы, как ЗРК «Бук» и «Тор», ЗСУ «Шилка» (советские разработки, есть у обеих сторон конфликта. — NEWS.ru) и другие, вполне способны обнаружить и сбить ракетой или пушечным огнем более или менее крупный беспилотник.

Однако для большого количества переделанных коммерческих коптеров типа «Мавик 3» тратить ракеты и снаряды — расточительно. И тут на помощь приходят системы РЭБ.

Одна из задач средств радиоэлектронной борьбы — создавать помехи для управления вражескими дронами или даже перехватывать это управление, то есть замещать в канале связи дрона команды вражеских операторов своими командами. Именно на этих принципах основана работа «противодроновых ружей», которые стали массово использоваться в ВС РФ.

Фото: МО РФ ЗРК «Тор-М2»

Какие дроны используют ВСУ и ВС РФ

Украинская сторона применяет широкий перечень специальных военных и переделанных коммерческих дронов. Самые массовые — это китайские коммерческие «Мавик 3», а также боевые беспилотники — разведывательный SKIF (производства компании Culver Aviation, тип «летающее крыло» с дальностью полета 130 км и максимальной высотой 1,5 км).

Также чисто военными являются дроны UJ-22 AIRBORNE от компании «Укрджет» (способен пролететь до тысячи километров со взрывчаткой) и А1-СМ «Фурия» (разведчик и арткорректировщик с дальностью полета до 200 км). Кроме того, самым современным дроном ВСУ считается «Лелека-100», предназначенный для наблюдения и разведки.

В России идут испытания тяжелого ударного дрона С-70 от ОКБ Сухого: в том числе по некоторым данным, его проверяли и в зоне СВО. Это уже полноценный беспилотный самолет, по классу равный американскому Reaper. Он совмещает в себе возможности разведчика и бомбардировщика-ракетоносца с солидным запасом оружия.

По открытым данным, С-70 сделан по схеме «летающее крыло», способен разгоняться до 1000–1400 км/ч, при его создании использовались наработки от истребителя пятого поколения Су-57.Он будет использоваться как полноценная летающая станция РЭБ.

Фото: Лидия-Мария Велес/NEWS.ru

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