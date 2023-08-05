Снайперскую работу российских артиллеристов засняли на видео Военкор Коц: российские артиллеристы нанесли удары по пункта ВСУ на Лисичанском направлении

Фото: МО РФ

Российские артиллеристы 6-й бригады Южной группировки войск нанесли несколько снайперских ударов по месту дислокации Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, опубликованное видео было снято на Лисичанском направлении.

На представленных кадрах пункт расположения противника снят с нескольких ракурсов. После ряда точных ударов результаты фиксируются при помощи дрона.

Ранее военкор опубликовал кадры уничтожения опорного пункта ВСУ при помощи дрона-камикадзе. На видео можно заметить, что в момент удара там находились два украинских военнослужащих. Минобороны РФ комментариев по данной теме не давало.

Также ранее сообщалось о ликвидации самоходки польского производства Krab в зоне спецоперации. По словам военного корреспондента Андрея Руденко, военная техника противника была уничтожена дроном-камикадзе «Ланцет».

На опубликованных кадрах самоходная установка ВСУ движется вдоль лесополосы, рядом с ней виднеются украинские военнослужащие. Они попытались спрятать САУ между деревьев, однако это не спасло ее от удара. После прилета снаряда над вооружением поднялось облако дыма.