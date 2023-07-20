Зачем Россия ускорила производство Су-57: чем он превосходит F-16 армии США Самолеты пятого поколения могут поступить в войска в конце следующего года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-57

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии, что поставки истребителей пятого поколения будут увеличены. В конце июня Министерству обороны была передана очередная партия новых Су-35С. Скоро войска получат Су-57. Эксперты рассказали NEWS.ru, чем различаются их модели и каковы возможности для увеличения производства таких воздушных судов.

Какие самолеты пятого поколения поступят в войска

По словам Мишустина, в конце июня Министерству обороны была передана очередная партия новых самолетов Су-35С. Однако это боевая машина предыдущего поколения — 4++. К более современному и совершенному пятому поколению относятся отечественные самолеты Су-57. Еще год назад сообщалось, что они испытываются в зоне СВО в боевых условиях.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал NEWS.ru, как быстро идут поставки этих машин в войска. «Первая партия Су-57 у нас была запланирована на конец следующего года. Это партия небольшая, насколько мне известно, порядка 60 самолетов, но достаточная для того, чтобы переучить на новые машины два авиаполка. И отработать на них сам процесс переучивания летчиков и техников», — рассказал Попов.

Притом, по его словам, уже сейчас можно отрабатывать такое переучивание — «в Липецке центр боевого применения авиации этим как раз занимается», используя те машины из первой партии, которые уже пришли с заводов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель Су-57

При этом, подчеркнул генерал, ускорение поставок новейшей техники в войска действительно необходимо. «Сейчас мы понимаем, что военно-политическая обстановка нагнетается и ускорение всех этих процессов действительно нужно. Тут Мишустин прав. Только действовать надо не в авральном, а в плановом порядке», — сказал Попов.

Какие двигатели будут у Су-57

По словам Попова, на Су-57 сейчас ставятся модернизированные двигатели от Су-35. Но на смену им идет вторая усовершенствованная партия, в моделях которой будут улучшены приемистость (способность двигателя быстро и плавно переходить на режим полного газа. — NEWS.ru) и общая надежность. Кроме того, после этой модернизации двигатели для Су-57 станут легче, что очень важно для боевых самолетов.

Попов отметил, что новый вариант двигателя пока еще не пошел в серию. «Однако, насколько мне известно, сейчас идут его испытания, и довольно успешно. Главное — у нас есть заводы, которые могут быстро взять новый двигатель в производство, — это и рыбинский завод, и московский завод „Салют“», — рассказал генерал.

В чем разница между российским Су-57 и американским F-16

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru пояснил значение заявления премьер-министра. По словам эксперта, поручение увеличить поставки самолетов пятого поколения свидетельствуют о непосредственной угрозе появления на Украине самолетов такого же уровня из стран НАТО — это американские F-16 и французские Mirage-2000.

«Если Мишустин об этом заявил, то мы имеем косвенное подтверждение тому, что наши правительственные структуры действительно обладают информацией о том, что и F-16, и Mirage-2000 скоро окажутся в войсках Украины», — прокомментировал Артамонов.

Фото: Qian Baihua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Mirage-2000

Как напомнил эксперт, еще ранней весной в западных СМИ появлялась информация, что на двух базах ВВС Франции уже проходит обучение украинских пилотов для самолетов Mirage-2000. Артамонов отметил, что страны Запада сейчас планируют заморозку конфликта на Украине в нынешнем статус-кво с целью переподготовки Украины к дальнейшему, еще более серьезному конфликту. Отставной вице-маршал ВВС Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору. — NEWS.ru) Шон Бэлл заявлял, что сейчас самое главное для НАТО — это закрепление статус-кво, в том смысле, чтобы закрепить за собой контроль над подчиняющейся Киеву Украиной и затем создать там все необходимое.

По словам Артамонова, это означает, что в течение 8–10 лет мы получим Украину, накачанную «под самую завязку» оружием, в том числе авиацией четвертого поколения, и с сильно укрепленной линией соприкосновения. «У меня такое впечатление, что вся эта авиация — F-16 и Mirage-2000 — должна стать, по мнению натовских стратегов, последним решающим аргументом для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — пояснил эксперт.

Фото: shutterstock.com F-16

В таких условиях, по словам Артамонова, Россия может обеспечить себе превосходство именно самолетами пятого поколения. «Дело в том, что и F-16, и Mirage-2000 — это самолеты четвертого поколения, и наши Су-57 по техническим характеристикам их превосходят. Например, радар F-16 обнаруживает цель на дальности в 120 километров, а радар Су-57 — за 300 километров», — отметил Артамонов.

В чем отличие самолетов пятого поколения от предыдущих

Попов считает, что и имеющиеся на вооружении ВКС машины поколения 4++ вполне способны составить конкуренцию технике противника. «Наши самолеты поколения 4++ (Су-34, Су-35, МиГ-35) сопоставимы с самолетами пятого поколения, а по цене получаются дешевле. Потому что 4++ — это уже отработанная схема, конвейерное производство, там не надо ничего серьезно доводить. И машины поколения 4++ могут выполнять поставленные задачи с тем же качеством, с такой же результативностью, как и самолеты пятого поколения», — рассказал заслуженный летчик.

По его словам, если мы займемся увеличением производства своих самолетов поколения 4++ и, главное, увеличим подготовку личного состава для них, то можем перекрыть потребности фронтовой авиации. «Правда, для этого надо восстанавливать полковую и дивизионную структуру ВВС. Нужно восстановить примерно 10 полков фронтовой авиации нормального состава, по три эскадрильи в каждом, а не по две, как сейчас во многих частях», — считает Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35

По его мнению, обучение и переучивание на пятое поколение должно идти своим чередом и по планам, но увеличение штатов и мощи авиации уже сейчас надо делать за счет отработанных и в производстве, и в использовании машин поколения 4++.

«Тогда мы будем уверены, что нам хватит сил и средств фронтовой авиации для выполнения задач в случае возникновения каких-то геополитических проблем. А я думаю, что эти проблемы будут возникать в ближайшее время», — считает генерал.

Какие самолеты сейчас используются в ВВС России

По словам Попова, используемая сейчас «советская классика» в виде Су-24 и Су-25, МиГ-29 и Су-27 в вариантах глубокой модернизации еще вполне может достойно служить ближайшие лет 10–20.

Основу непосредственной авиаподдержки войск сейчас составляют штурмовики Су-25, впервые опробованные еще во время войны в Афганистане в 1980-х годах. Самолеты с бронированной кабиной и возможностью брать большое количество бомб и ракет получили в войсках прозвище «Грач».

Фото: MOD Russia/Global Look Press Су-24

С ними вместе работают фронтовые бомбардировщики Су-24 с крылом изменяемой стреловидности — оно позволяет эффективнее маневрировать на разных скоростях полета. Су-24 разработан в 1975 году, а современная версия этой машины, Су-24М2, эксплуатируется с 2007 года.

Основу истребительного парка наших ВКС составляют машины Су-35 (последняя модификация — Су-35С) и МиГ-35. Это самолеты поколения 4++. МиГ-35 начал использоваться с 2019 года, а Су-35 — с 2014 года. «Изюминка» этих машин — двигатели с отклоняемым вектором тяги, которые улучшают маневренность в полете.

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