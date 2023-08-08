Момент удара «Ланцетом» по немецкому танку на Украине засняли на видео «Архангел спецназа»: ВС РФ поразили танк ВСУ дроном «Ланцет»

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Российские военнослужащие нанесли удар по немецкому танку ВСУ в зоне проведения военной операции, кадрами с моментом атаки поделился Telegram-канал «Архангел спецназа». Военкоры подчеркнули, что в результате нанесения удара цель была поражена.

Поражение «Ланцетом» укронемецкого танка. Контрнаступление идет по плану, техника НАТО горит каждый день. Ждем новые поставки, — рассказал военкор.

Ранее глава Чечни рассказал, что бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают уничтожать украинскую военную технику на Ореховском направлении в зоне СВО. По его словам, «под раздачу» чеченских солдат попадают в том числе танки Leopard.

5 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили три штурмовые группы украинской армии в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении в зоне проведения военной операции. По его словам, за последние сутки ВСУ 39 раз обстреливали населенные пункты региона на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.