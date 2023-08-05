Стало известно об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Запорожье Балицкий: российские военные разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов САУ «Мста-С»

ВС РФ разбили три штурмовые группы ВСУ на Ореховском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что за прошедшие сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Прошлой ночью на Ореховском направлении в районе Работино противник штурмовой группой пытался атаковать позиции наших подразделений. <...> Все группы были уничтожены, — написал Балицкий.

Он отметил, что после уничтожения штурмовых групп оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.

Кроме того, Чехов отметил, что российская артиллерия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы противника западнее Золотой Нивы, минометный расчет ВСУ северо-западнее Новодонецкого и гранатометный расчет севернее Урожайного. Также ВС РФ сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Никольского в ДНР.