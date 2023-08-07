Бойцы спецподразделения «Ахмат» продолжают уничтожать украинскую военную технику на Ореховском направлении в зоне СВО, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, под раздачу чеченских солдат попадают в том числе танки Leopard. Он подчеркнул, что бойцам ВСУ не удается прорвать линию обороны ВС РФ в Запорожской области.
Бойцы батальона «Восток-Ахмат» МО РФ под командованием Вахи Хамбулатова («Асхаб») успешно противостоят попыткам укронацистских формирований прорвать нашу оборону на Ореховском направлении. Используя новейшее отечественное вооружение, они активно уничтожают технику противника западного образца, включая хваленые Leopard, — рассказал Кадыров.