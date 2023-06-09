Путин заявил, что России пока не хватает современных вооружений

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что стране пока не хватает современных вооружений. При этом глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно развивается.

У нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро. Уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут решены, — сказал Путин во время пресс-подхода после встречи делегаций из СНГ и ЕАЭС в Сочи.

Глава государства также отметил, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и выстраивает всю стратегию действий из этих данных.

Также Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства добавил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном участке фронта. Однако, подчеркнул Путин, наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.