Атака на ВМФ в Новороссийске: как прекратить нападения морских дронов ВСУ Эксперты предположили, как должна быть организована защита российских военных баз и объектов на Черном море

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Новороссийск впервые подвергся нападению дронов с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В ночь на пятницу два морских безэкипажных катера противника атаковали большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» и противодиверсионный катер «Суворовец». Российские моряки уничтожили БПЛА противника. В Сети распространяются видео, на которых, предположительно, запечатлен момент нападения на БДК. Насколько реально повредить корабль дронами и как предотвратить подобные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море — в материале NEWS.ru.

Что случилось в море у Новороссийска

Корабли охранения, находящиеся на внешнем рейде военно-морской базы Новороссийска, были атакованы украинскими беспилотными катерами в ночь на пятницу, сообщили в Министерстве обороны России.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — заявили в ведомстве.

Экстренные службы Новороссийска подтвердили информацию о взрывах, которые прозвучали в водах у города и деревни Мысхако. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что реакция военнослужащих Черноморского флота на нападение дронов ВСУ была моментальной. «Спасибо вам, наши воины и защитники, за охрану города-героя! Наши военнослужащие — лучшие! Гордимся!» — отметил глава города.

Фото: Kora27/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons «Оленегорский горняк»

Был ли готов БДК «Оленегорский горняк» к атаке ВСУ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил видео, на котором, предположительно, снят момент атаки. На кадрах можно рассмотреть, как дрон катерного типа в темноте направляется к судну, похожему на БДК. Катер попадает в свет прожектора и неудачно пытается из него выйти, затем набирает скорость и добирается до борта корабля. Съемка обрывается помехами. На других кадрах, снятых уже днем с берега, видна буксировка поврежденного БДК на ремонт.

Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнил, что в бухте Новороссийска идет буксировка накренившегося на один борт судна. По данным источника, вероятно, речь идет о БДК «Оленегорский горняк».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров в разговоре с NEWS.ru предположил, что команда БДК могла не нести вахты по боевому распорядку. «Если верить съемке с украинского беспилотника, экипаж БДК не предпринимал попыток отразить атаку. Возможно, это корабль, пришедший из Сирии и стоявший под погрузкой-разгрузкой в обычном режиме. Там, допустим, был единственный вахтенный в рубке, который мог не заметить приближения дрона. Проще говоря, если съемка подлинная, то атаку на БДК проспали», — высказал мнение Гундаров. Минобороны эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Как предполагает Гундаров, ВСУ использовали для атаки время перед рассветом, когда поверхность воды еще теплая, а воздух над ней уже успел охладиться. «В этих условиях над водой образуется дымка, туман, в котором довольно трудно обнаружить беспилотник заранее», — пояснил эксперт.

Военкор Александр Коц резко прокомментировал нападение дронов. «При отражении атаки поврежден большой десантный корабль „Оленегорский горняк“. Тут только один рецепт — отрезать Украину физически от Черного моря», — написал он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ информацию о повреждении БДК никак не комментировало.

Что надо учесть России после атаки базы на Черном море

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с NEWS.ru рассказал, что технические и административные возможности для защиты давно предусмотрены, но в случае с Новороссийском, видимо, сработал «человеческий фактор» — отношение экипажа к угрозе.

По словам адмирала, на базе ВМФ обычно назначается старший командир, который отвечает за охрану. Выдвигаются дозоры и патрули как на воде, так и на суше, обеспечивается воздушное наблюдение. «Все должно быть как в боевой обстановке. А мы еще, похоже, все живем как в обычное мирное время, в том числе и Новороссийск. Нужно быть начеку на всем Черном море», — полагает адмирал.

Как Украина ранее атаковала на Черном море

Атака на Новороссийск — далеко не первый случай использования Киевом дронов-камикадзе для ударов по российским кораблям или прибрежной инфраструктуре.

1 августа ВСУ пытались атаковать тремя безэкипажными катерами российские корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», стоявшие в южной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. В Минобороны РФ уточнили: корабли отразили атаку и уничтожили катера противника.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Патрульный корабль «Сергей Котов»

17 июля два надводных беспилотника подорвали часть Крымского моста. В результате погибла семейная пара, ехавшая в этот момент в Керчь, их дочь была ранена и доставлена в реанимацию.

Что говорят эксперты

По мнению адмирала Комоедова, ждать противника у берегов своей базы глупо, надо самим вести глубокую разведку на территории противника и выяснять места производства, сборки ударных беспилотников и спуска на воду. После этого он рекомендует наносить по ним удары еще там, на берегу. «Либо надо перехватывать во время их перехода морем. Для этого можно использовать дозорную авиацию — у Черноморского флота она есть. Она должна периодически вылетать на дозорные мероприятия. Надо использовать и спутниковое наблюдение», — считает бывший главком Черноморского флота.

По его словам, и малоразмерный катер, и беспилотник можно обнаружить по кильватерной струе, тем более Черное море светится, в нем много планктона.

Кроме того, Комоедов предложил широко задействовать акустическую технику. «Акустические буи, которые используются против подводных лодок, и катер услышат, и беспилотник тоже. И их можно выставлять целыми дозорными полями, или рубежами», — пояснил адмирал. По его мнению, у России есть все возможности для массового использования таких буев в этой акватории.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Противолодочные вертолеты Ка-27 опускают на воду гидроакустические станции ВГС-3, позволяющие обнаруживать подводные лодки условного противника

Что касается конкретно новороссийской базы ВМФ, пояснил Комоедов, то там есть развитая система берегового наблюдения.

«Есть система гидролокации, системы радиотехнической разведки и наблюдения. Должны проводиться регулярные облеты района базы самолетами-наблюдателями. Есть в распоряжении базы противодиверсионные катера и рейдовые катера, которые должны ходить вокруг базы и наблюдать. Если что-то подозрительное, то и глубинные бомбы сбрасывать, и обстрел подозрительных объектов вести. Вокруг больших серьезных кораблей должны ставиться сетевые заграждения», — полагает Комоедов.

Он подчеркнул, что инструкциями все это предусмотрено и технически обеспечено. По его мнению, необходимо, чтобы все эти меры действовали постоянно. «На каждой локации флота, в том числе и в Новороссийске, есть аппаратура СПЦ — селекции подвижных целей. Даже в условиях засветки от воды и других объектов аппаратура может обнаружить подвижные цели, пусть и на ближних дистанциях. После обнаружения выдается целеуказание — и вражеские объекты поражаются либо береговыми батареями, либо собственным оружием кораблей», — пояснил адмирал.

Что говорила Украина о морских дронах

В конце июля Украина впервые показала иностранным журналистам боевые морские беспилотники. В репортаже телеканала CNN уточнялось, что дальность действия показанных дронов составляет порядка 800 километров и они могут перевозить до 300 килограммов взрывчатки.

По данным Telegram-канала «Военно-политическая аналитика», ВСУ используют дроны второго поколения Magura V5. Впервые беспилотники данного типа были применены летом 2022 года. С того момента Украина усовершенствовала разработку, в частности была повышена дальность действия.

Надводные дроны оснащены оптико-электронной системой, а также антеннами StarLink. Последняя версия беспилотника имеет размер 5,5 метра в длину и полтора метра в ширину. Он способен разгоняться до 42 узлов. Управление осуществляется через сетевую радиостанцию.

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