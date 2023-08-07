Названы условия увеличения выпуска новых вооружений для нужд СВО Военэксперт Коротченко: выпуск новейших образцов БПЛА не должен мешать иному вооружению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Т-90М

Поставки беспилотников «Куб», «Ланцет» и танков Т-90М «Прорыв» на линию фронта должны быть увеличены, поскольку это вооружение наиболее эффективно, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, производство других вооружений при этом должно оставаться на соответствующем уровне. Кроме того, аналитик подчеркнул, что некорректно связывать увеличение военного производства с общим состоянием экономики.

Производственные возможности экономики имеют мало отношения к загруженности конкретных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Если мы посмотрим по номенклатуре, то барражирующие боеприпасы, включая «Ланцеты», у нас производит концерн «Калашников». Соответственно, возможности для наращивания производства у него есть. Танки Т-90 производит «Уралвагонзавод». Есть основания полагать, что там тоже есть возможности для увеличения выпуска, — пояснил Коротченко.

По мнению Коротченко, Россия может увеличить производство вертолетов и танков в кратном размере, хотя это произойдет не так быстро, как изготовление беспилотников.

Вертолеты — более технически сложные изделия. Но возможности для их наращивания тоже есть. Хотя, конечно, не такими темпами, как барражирующие боеприпасы. В пяти-десятикратном размере необходимо выпускать именно беспилотники. С танками и вертолетами таких темпов увеличения производства добиться объективно не получится из-за сложности изделий. Но по крайней мере трехкратный выпуск по сравнению с уровнем, который был до СВО, должен быть обеспечен, — рассказал Коротченко.

Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым ранее поручил нарастить производство новейших вооружений, в частности, танков Т-90М «Прорыв», а также беспилотников «Куб» и «Ланцет». Президент заметил, что отечественные дроны хорошо показали себя в условиях боевых действий.