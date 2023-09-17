Лукашенко рассказал о нежелании вмешиваться в жизнь соседних государств Лукашенко: Белоруссия не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств

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Александр Лукашенко

Белоруссия не собирается вмешиваться в жизнь соседних государств, заявил президент страны Александр Лукашенко на выступлении, приуроченному к Дню народного единства. По его словам, которые приводит ТАСС, белорусский народ не может быть агрессором. Однако президент добавил, что в случае агрессии против республики она не будет «рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий».

Мы не рисуем планы вмешательства в жизнь других стран. Мы желаем вам только добра, счастья и мира. Но этот мир сегодня настолько хрупкий, что любое неосторожное движение может привести к тяжелейшим и непоправимым последствиям. Очень не хотелось бы, чтобы наши земли в очередной раз стали театром военных действий и снова были бы уничтожены миллионы наших граждан, — сказал он.

15 сентября Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Россия, Белоруссия и КНДР могут подумать о сотрудничестве «на троих». Он подчеркнул, что у Белоруссии в отношениях с КНДР найдется «кусок работы» с учетом тех проблем, которые существуют.

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи 15 сентября. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Путин перед встречей со своим белорусским коллегой сообщил, что собирается проинформировать президента соседней страны о ходе переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Путин добавил, что планирует обсудить с Лукашенко ситуацию на Украине.

Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе.