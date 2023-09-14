Самолет Лукашенко приземлился в России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает Telegram-канал «Пул первого». О планах политика приехать в РФ стало известно 14 сентября.

Белорусский борт номер один уже в России, — говорится в сообщении.

Лукашенко планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Они состоятся завтра, 15 сентября. Основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Ранее в Россию с официальным визитом прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

Ранее также стало известно о переговорах Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Беседа состоялась в формате телефонного разговора. Глава государства выразил соболезнования в связи с терактом в Мали 7 сентября.

На сайте Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе Гойты. Кроме прочего, лидеры стран обсудили совместную борьбу с терроризмом и сотрудничество в гуманитарной области.