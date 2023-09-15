Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. Лукашенко прибыл в РФ накануне, 14 сентября.

Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

До этого также стало известно о переговорах Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Беседа состоялась в формате телефонного разговора. Глава государства выразил соболезнования в связи с терактом в Мали 7 сентября.

На сайте Кремля уточнили, что разговор состоялся по инициативе Гойты. Кроме прочего, лидеры стран обсудили совместную борьбу с терроризмом и сотрудничество в гуманитарной области.