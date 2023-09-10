Путин обсудил с президентом переходного периода Мали борьбу с терроризмом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, сообщается на сайте Кремля. В ходе разговора российский лидер выразил соболезнования в связи с террористической атакой на северо-востоке Мали 7 сентября. Стороны подтвердили дальнейшее взаимодействие в борьбе с терроризмом, а также сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Мали поблагодарил Путина за поддержку при голосовании в Совбезе ООН в вопросе о снятии санкций с африканской республики. Лидеры двух стран заявили о необходимости урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Саудовский принц выразил Путину признательность за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС.

Также в беседе была дана высокая оценка взаимодействию в формате ОПЕК+. Вместе с тем Путин проинформировал наследного принца Саудовской Аравии о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.