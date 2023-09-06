Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили БРИКС и ОПЕК+ Песков: Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля. Наследный принц Саудовской Аравии выразил Путину признательность за поддержку обращения королевства о присоединении к БРИКС.

Также в беседе была дана высокая оценка взаимодействию в формате ОПЕК+. Вместе с тем Путин проинформировал наследного принца Саудовской Аравии о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Саудовская Аравия уведомила Россию, что августовская встреча в городе Джидда, посвященная украинскому конфликту, планировалась для того, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров без Москвы. Также дипломат отметил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России по мировым кризисам.

В июне СМИ писали, что осенью 2022 года президент США Джо Байден пригрозил последствиями Саудовской Аравии за ее решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США. Публично саудовское правительство вежливо защищало свои действия с помощью дипломатических заявлений. Но в частном порядке наследный принц пригрозил коренным образом изменить американо-саудовские отношения, которые складывались десятилетиями, и наложить значительные экономические санкции на Соединенные Штаты.