Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с днем рождения, сообщается на сайте Кремля. Главы государств также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее глава российского государства направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму, — указано в сообщении.

В поздравительной телеграмме Путин выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности. Российский президент сообщил, что дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко. Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. 30 августа Лукашенко исполнилось 69 лет.

В начале июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Тогда он отметил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Российский лидер подчеркнул, что наращивание конструктивных связей на всех направлениях и укрепление институтов Союзного государства помогут Москве и Минску отстоять свои законные интересы на мировой арене.