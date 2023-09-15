Путин назвал темы переговоров с Лукашенко Путин пообещал проинформировать Лукашенко о прошедшей встрече с Ким Чен Ыном

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи

Президент России Владимир Путин перед встречей со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что собирается проинформировать президента соседней страны о ходе переговоров с лидером КНДР с Ким Чен Ыном. Путин добавил, что планирует обсудить с Лукашенко ситуацию на Украине.

Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером КНДР. Хотел вас об этом проинформировать, о том, как шла дискуссия о ситуации в регионе. Также, разумеется, обсудим наш острый вопрос — ситуацию на Украине, — сказал Путин.

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи 15 сентября. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.

Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.

До этого также стало известно о переговорах Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Беседа состоялась в формате телефонного разговора. Глава государства выразил соболезнования в связи с терактом в Мали 7 сентября.