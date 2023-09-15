Президент России Владимир Путин перед встречей со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи сообщил, что собирается проинформировать президента соседней страны о ходе переговоров с лидером КНДР с Ким Чен Ыном. Путин добавил, что планирует обсудить с Лукашенко ситуацию на Украине.
Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером КНДР. Хотел вас об этом проинформировать, о том, как шла дискуссия о ситуации в регионе. Также, разумеется, обсудим наш острый вопрос — ситуацию на Украине, — сказал Путин.
Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи 15 сентября. Сообщалось, что основными темами станут международная повестка и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике.
Ранее Россию с официальным визитом посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах — транспортном сообщении, логистике и работе морского порта.
До этого также стало известно о переговорах Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Беседа состоялась в формате телефонного разговора. Глава государства выразил соболезнования в связи с терактом в Мали 7 сентября.