«Раздор приведет к хаосу»: как в Казахстане относятся к России и русским Жители Алма-Аты рассказали NEWS.ru об отношении к россиянам и артистам из РФ

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира

Журналисты NEWS.ru побывали в Казахстане, в городе Алма-Ате, и оценили, как местные жители относятся к русским. По словам казахстанцев, они очень боятся повторения событий начала января 2022 года, когда страна оказалась на грани гражданской войны. Визит журналистов NEWS.ru в Казахстан проходил в рамках общественного брифинга, посвященного развитию деловых и культурных связей России и Казахстана. Мероприятие организовал Дмитрий Раевский — российский политолог и основатель производств отечественных БПЛА для специальной военной операции (СВО) на Украине.

Требуется ли загранпаспорт и виза для поездки в Казахстан

Для посещения Казахстана не требуется виза и можно пересечь границу только по российскому паспорту. Местные жители говорят на казахском и на русском языках. Единственное неудобство, с которым могут столкнуться туристы из РФ, — там не работает ни одна российская банковская карта, а обменять рубли на местную валюту, тенге, в обменных пунктах можно только при наличии загранпаспорта.

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Казахстан

Почему в Казахстане отменили Лепса и обиделись на Земфиру

Часть группы российских журналистов, участвовавших в брифинге, посетила несколько ночных клубов в Алма-Ате.

«Мы не скрывали, что приехали из Москвы. Никаких русофобских настроений не ощутили. Все относились дружелюбно — рекомендовали местные достопримечательности, заведения местной кухни и так далее», — рассказал NEWS.ru участник российско-казахстанского брифинга Василий Кондратьев из Москвы.

В ночных заведениях звучит преимущественно англоязычная музыка. Сотрудница одного из учреждений культуры в беседе с NEWS.ru рассказала, что к российским артистам в Казахстане относятся «в целом дружелюбно, но есть нюансы». К примеру, многих казахстанцев расстроил недавний инцидент с певицей Земфирой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

«Трудно сказать, будут ли сотрудничать в дальнейшем с певицей и ее командой организаторы гастролей артистов в Казахстане. Но казахстанцы были неприятно удивлены ее поведением, а ведь мое поколение, например, выросло на ее песнях и любило ее», — отметила представитель культуры.

Она также сообщила, что билеты на концерт Земфиры стоили около 30–40 тысяч тенге (6–8 тысяч рублей). По местным меркам это достаточно дорого: некоторые в Казахстане столько зарабатывают за месяц.

На вопрос о том, почему некоторое время назад в Казахстане были отменены концерты Григория Лепса, сотрудница учреждения культуры ответила, что это произошло «из-за его активной поддержки спецоперации России на Украине». По мнению казахстанцев, которое разделяет и сама женщина, миссия исполнителя — петь, а в политике придерживаться нейтралитета.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Григорий Лепс

Как Галкину удалось убедить казахстанских организаторов провести его концерт

Сотрудница культурной сферы затруднилась ответить на вопрос о том, почему в Казахстане сначала запретили, а теперь «вроде бы состоятся в октябре» два концерта Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в репризах которого много политики.

«Как-то он их (организаторов концертов. — NEWS.ru), видимо, убедил дать ему выступить», — полагает представитель культуры.

Она предположила, что билеты на концерт супруга Аллы Пугачевой тоже будут дорогими. Поскольку он, по ее мнению, является «одной из ярчайших медиаперсон на постсоветском пространстве».

«Среди казахстанцев кто-то поддерживает иноагентов, считая, что они имели право на свою точку зрения. По мнению других, артисты, покинувшие Россию после начала СВО, никакие не борцы за правду, а всего лишь спасали свое имущество на Западе и бросили свою страну», — отметила сотрудница культуры.

Сама она любит творчество российской исполнительницы Люси Чеботиной и считает ее музыкально одаренной и внешне привлекательной. По словам представительницы культуры, у артистки много поклонников в Казахстане.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Почему Казахстан очень боится провокаций

Организатор общественного брифинга Дмитрий Раевский, который живет и работает на две страны — Россию и Казахстан, в беседе с NEWS.ru отметил, что «казахстанцы ярко помнят и боятся повторения» событий начала января 2022 года. Страна тогда находилась буквально на пороге гражданской войны.

«Некие группы, называвшие себя активистами, тогда выступили против действующей власти. Они подбивали казахстанцев выходить на улицы, строить баррикады. Поводом стало повышение цен на бензин», — напомнил Раевский.

Он подчеркнул, что эти протесты были похожи на события, которые происходили на украинском Майдане в 2014 году. Как добавил политолог, казахстанцы с ужасом вспоминают те зимние дни.

«Счастье, что конфликт удалось потушить. Казахстанцы очень не хотят и боятся повторения того разгоравшегося противостояния внутри общества. Все понимают, что раздор приведет к хаосу и развалу, от которого простые люди точно не выиграют», — убежден Раевский.

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Он также отметил, что недавно выяснилось, что революционные события в Казахстане «носили подготовленный характер».

«Недовольные граждане, выступавшие с политическими лозунгами и громившие торговые точки, были провокаторами. Часть из них были на самом деле боевиками, подготовленными западными спецслужбами на территории Казахстана на горных военных базах», — поделился информацией Раевский.

По его данным, им потворствовал глава службы безопасности Казахстана. «Когда это вскрылось, его посадили в тюрьму. То есть был план — раскачать страну. Обратите внимание, что по всей территории бывшего постсоветского пространства то и дело вспыхивают подобные конфликты», — подчеркнул политолог.

Раевский считает, что США вкладывают огромные деньги в разжигание этих конфликтов. Потому что власти Штатов руководствуются поговоркой: «Чем больше в мире хаоса, тем крепче стоит доллар», резюмировал общественник.

Он надеется, что казахстанцы не поддадутся ни на какие провокации. «У них перед глазами пример Украины, которую Штаты втянули в конфликт с Россией», — добавил Раевский.

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