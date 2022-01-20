Политолог оценил заявления об участии террористов в казахстанских протестах

Участие террористов в беспорядках во время протестов в Казахстане не исключено, сообщил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин изданию Lenta.ru. Но этот факт необходимо доказать, отметил он.

Мы этого исключать не можем. Но правоохранительные органы должны найти, разоблачить и предъявить общественности этих людей. Казахстанцы воевали в составе ИГ («Исламское государство», запрещённая в России террористическая организация) в Ираке и Сирии. Не исключено, что кто-то из них был на стороне протестующих. Но опять же их нужно показать, это единственный способ доказать, что такие утверждения обоснованы, — сказал Притчин.

Он добавил, что в Казахстане усиливается влияние радикального ислама, но не критично. Для пропагандистов уязвимы безработные и не имеющие образования жители сёл и пригородов, объяснил Притчин.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что в беспорядках в Казахстане участвовали иностранцы в составе террористических групп. Он добавил, что не они были главными участниками протестов.

О скоординированном нападении террористических группировок на Казахстан сообщал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, они прошли специальную подготовку и получили боевой опыт в горячих точках.