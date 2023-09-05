«Плюнула в Родину, и лицо уехало»: что не так с новым фото Пугачевой Россияне обеспокоились здоровьем Пугачевой после публикации ее последнего фото

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка России Алла Пугачева дала интервью журналистам в Латвии. До выхода материала в Сети были опубликованы кадры со съемок, на которых исполнительница показана без обработки фильтрами. Что россияне сказали о внешности Примадонны?

Фотография Пугачевой в компании супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и латвийской певицы Лаймы Вайкуле опубликовал Telegram-канал «Самые Сливки».

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«Латвийская журналистка похвасталась интервью с Пугачевой и Галкиным, которое должно выйти на днях. По формату передачи съемки проходили без фильтров», — говорится в публикации.

Как россияне отреагировали на фото Пугачевой без фильтров

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что представленные кадры отличаются от снимков, которые публикует Алла Пугачева в личном аккаунте.

«Люди хорошо знают, как выглядит человек в преклонном возрасте. Неужели кто-то обманется манекеном? Просто некоторые закрывают глаза и делают вид, что верят, что время можно обмануть. Само собой, мумия останется мумией», — сказал user77722.

«Узел на затылке развязался и лицо уехало», — отметил пользователь pd6uf8qw6e.

«Впечатление, что она очень больна и страдает. И молодится она не для мужа, а для нас!» — считает user-th1uy8ps6e.

По мнению комментаторов, на внешнем виде артистки сказался нездоровый образ жизни. Пугачева в одном из интервью признавалась, что курила на протяжении 52 лет.

«Дело не в возрасте, а в образе жизни. Валентине Талызиной 88 лет, а она выглядит бодрее, чем Пугачева. И морщин меньше», — высказал мнение user-xr5tg1su3w.

«74 года для умной женщины еще не всегда старость. Посмотрите на наших возрастных красавиц, которые не увлекались перекраиванием своей физиономии, а заботились о своей внешности не только уходом, но и образом жизни, отношением к людям. Последний пример Вера Васильева, которая в свои 98 выглядела младшей сестрой Пугачевой», — отметила ina5687.

«Видно, что она злоупотребляет», — предположил Oleg-xu1ei

Пользователи в Сети также подчеркнули, что не важно, как выглядит Пугачева, большую значимость представляют ее заявления.

«На самом деле все равно, кто как выглядит, важны поступки, большое разочарование именно от поступка под названием „плевок в Родину“, по-другому я назвать это не могу», — написала victoria_ru.

«Они несчастливы, и это видно! Жили бы в России, на своей Родине, были бы довольны и здоровы! Здесь ведь еще и ностальгия, которая мучает и подтачивает, а она поражает всех, кто покидает Родину», — считает user-ng8dh8io9o.

Что говорят врачи об изменениях Пугачевой во внешности

Врач-косметолог Татьяна Баллирано объяснила причины изменений во внешности певицы. По мнению специалиста, Примадонна после отъезда из России прибегла к услугам пластических хирургов.

«Предполагаю, что у певицы была сделана пластическая операция и не одна. Поэтому создается ощущение „перетянутого“ лица. Все-таки у Аллы Борисовны — возраст, у кожи есть ресурс, поэтому, когда делают несколько раз пластическую операцию в одной зоне, то появляются парадоксальные морщины — от сильного растяжения тканей», — отметила медик.

Хирург Александр Вдовин считает, что на внешнем виде Пугачевой сказывается ее состояние здоровья.

«Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно невооруженным взглядом. Такое случается, когда человек на ночь выпьет много воды. Не забывайте, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной причиной такого отекшего лица могут быть нарушения в работе эндокринной системы. При многих эндокринных заболеваниях человек отекает, у него появляются „тяжелые веки“. Также возможны и аллергические реакции», — сообщил он MK.RU.

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