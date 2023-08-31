Составлен список стран, где отменяли концерты Максима Галкина

Фото: Елена Копылова

Максим Галкин

Концерт юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отменили в Эстонии. Мероприятие должно было пройти 15 сентября. Где еще не состоялись выступления артиста и почему?

Где отменяли концерты Максима Галкина

Выступление Максима Галкина должно было состояться в Таллине 15 сентября 2023 года в зале Alexela. Представители концертной площадки сообщили об отмене на официальном сайте. Они предложили поклонникам либо сдать билеты, либо поменять их на два других мероприятия — выступление группы «Сплин» или концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

«Средства будут возвращаться по мере поступления средств от организатора и в порядке очереди поступивших заявлений на возврат. Благодарим вас и приносим извинения за предоставленные неудобства!» — написали организаторы в соцсетях.

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, выступление Галкина в Таллине не состоится из-за отсутствия интереса зрителей.

«Никто не будет слушать предателей, даже если они будут каяться. Они сами себя растворили в пространстве. Печальная участь. Их не жаль, потому что они плюют на свою страну и прожирают там деньги, которые заработали здесь», — прокомментировал он «Абзацу».

В соцсетях Галкин сообщил, что, помимо Эстонии, его концерты также отменили в Казахстане. Он заявил, что в стране есть негласный запрет на государственном уровне на проведение его выступлений. По словам юмориста, местные чиновники отменили его концерты в Астане и Алма-Ате после продолжительных переговоров. Шоумен обвинил их в «отсутствии свободы в сложившейся мировой обстановке».

Галкин отметил, что вначале была достигнута договоренность с казахстанскими площадками, и билеты на мероприятия начали продаваться. Но затем начались «какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты». При этом телеведущий подчеркнул, что любит Казахстан и благодарен местной публике, которая поддержала его семью после отъезда из России.

В прошлом году концерт Галкина был также отменен в Тбилиси. Тогда, несмотря на большое количество проданных билетов, руководство Тбилисского Дворца спорта отказало юмористу в предоставлении помещения.

Кому еще из уехавших артистов отменяют выступления

Концерт группы Little Big в Ереване, который должен был состояться 12 августа, отменили из-за угроз безопасности. Организаторы отмечали, что не могут гарантировать отсутствие инцидентов.

Более тысячи граждан Армении подписали обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так как он осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд. Концерт Little Big в марте текущего года также отменялся на Бали.

Концерты Веры Брежневой не состоялись в Испании и Португалии. Исполнитель Игорь Наджиев связал это с нежеланием простых жителей стран Европы продолжать спонсировать и поддерживать Украину.

«Европа устает уже от всего происходящего и попыток доминации Украины над всем. Якобы все должны Украине, все обязаны! Люди же тоже устают от этого. Хочется сказать: ребята, вы сами привели себя в этот тупик, в котором вы находитесь», — комментировал он.

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