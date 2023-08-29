«Никому не нужны»: музыкальный критик об отмене концерта Галкина в Таллине Соседов: шоу Галкина в Таллине отменили из-за отсутствия интереса зрителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Выступление юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таллине, запланированное на 15 сентября, отменили из-за отсутствия интереса публики, сообщил музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «Абзацем». По его словам, билеты на шоу артиста не были проданы из-за того, что русскоязычного населения в Прибалтике осталось совсем мало. Соседов также отметил, что карьера Аллы Пугачевой и ее супруга закончилась, за границей они «никому не нужны».

Они там [за границей] никому не нужны, а здесь их карьеры закончились. Никто не будет слушать предателей, даже если они будут каяться. Они сами себя растворили в пространстве. Печальная участь. Их не жаль, потому что они плюют на свою страну и прожирают там деньги, которые заработали здесь. Мы всё это им дали, — сообщил критик.

Ранее стало известно, что осенние выступления Галкина отменили в Казахстане, так как глава Алма-Аты Ерболат Досаев не дал разрешения на проведение шоу артиста на концертных площадках города. Также в казахстанском Семее не состоялся концерт группы «Би-2», запланированный на 21 июня. Причина отмены мероприятия — природный пожар, возникший на востоке страны.

До этого сообщалось об отмене концерта группы Little Big, который должен был пройти в Ереване 12 августа. Исполнители объяснили отмену мероприятия угрозами безопасности. По их словам, организаторы не могли гарантировать отсутствие инцидентов.