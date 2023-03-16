Little Big и Гребенщикову отменили концерты на Бали

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Музыканты из группы Little Big и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили об отмене своих концертов на Бали, о чем сообщили в своих соцсетях. Так, Гребенщиков рассказал в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что концерт, который должен был состояться 23 марта в клубе Parq Ubud, отменен по техническим причинам. Новую дату выступления он не назвал.

Наш концерт на Бали отменен. По техническим причинам, — написал исполнитель.

Little Big также должны были выступить на этой площадке 16 марта. В своем Telegram-канале музыканты написали, что выступление будет перенесено на 8 апреля.

Друзья! Наш концерт на Бали переносится с 16 марта 2023 на 8 апреля 2023 года по техническим причинам. Все купленные билеты на 16 марта будут действительны 8 апреля, — говорится в сообщении коллектива.

Иные причины отмены и переноса концертов не называются.

Ранее на Бали задержали телеведущего и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Перед концертом юмориста в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда. Позднее его отпустили домой в Израиль.