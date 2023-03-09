Михаила Шаца задержали на Бали

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Телеведущий Михаил Шац

Телеведущего Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) задержали на Бали, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным канала, перед концертом юмориста в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда. На данный момент решается вопрос о депортации Шаца из Индонезии.



Зрителям обещают вернуть деньги, передает SHOT.

Ранее Шац признался в глубокой тоске по родине, где остался его дом и похоронены родители. Телеведущий рассказал, что ему тяжело думать, что он никогда больше не сможет вернуться в Россию. Он отметил, что, покидая страну, в первую очередь думал о детях, которых нельзя было оставлять одних.

Позже он рассказал, что гражданство Израиля он имеет уже много лет, но ему, как и многим другим эмигрантам, не хватает друзей и прежнего круга общения. Кроме того, юморист сообщил, что сейчас хватается за любую работу и ездит по странам со своей новой программой на русском языке. Послушать его приходят коллеги-артисты. Шац добавил, что его зрителям важно, что с ними говорят на те темы, которые им близки и о которых они все время думают.