«Это тяжелое испытание»: Шац рассказал о жизни на чужбине Шац рассказал о «русских группах» среди артистов в Израиле

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Михаил Шац

Михаил Шац, признанный в России иноагентом, рассказал, что его не отпускает тоска по покинутой родине. Об этом ведущий признался в интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала. Шац рассказал, что гражданство Израиля он имеет уже много лет, но ему, как и многим другим эмигрантам, не хватает друзей и прежнего круга общения.

По словам артиста, в Израиле уже сформировались так называемые «русские группы» и их участники очень поддерживают друг друга.

Это довольно тяжелое эмоциональное испытание. Ты оказываешься в другой стране, совершенно по-другому устроенной. Это тяжелая травма, — рассказал Шац.

Бывший телеведущий сообщил, что сейчас он хватается за любую работу и ездит по странам со своей новой программой. Послушать его приходят русские коллеги-артисты, выступает артист на русском языке. Шац признается, что его зрителям просто важно, что с ними говорят, причем именно на те темы, которые им близки и о которых они все время думают.

Они подходят после концертов, некоторые плачут, — говорит шоумен.

Ранее Михаил Шац признался в глубокой тоске по родине, где остался его дом и лежат в земле родители. Он рассказал, что ему тяжело думать, что он никогда больше не сможет вернуться в Россию.