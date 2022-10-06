«Никогда не смогу вернуться»: Шац признался, что скучает по родине Михаил Шац рассказал о тоске по родине и Питеру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Шац

Михаил Шац (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022) признался в глубокой тоске по родине, где остался его дом и лежат в земле родители. Об этом он рассказал на YouTube-канале, пишет StarHit.

Шац признался, что ему тяжело думать, что он никогда больше не сможет вернуться в Россию.

Я очень люблю эту страну, города, людей. На кладбище лежат мои мама и папа, бабушка и дедушка. Я всегда обожал Питер. Мне горько осознавать, что я не смогу вернуться в этот город, — рассказал бывший телеведущий.

Спешно покидая страну, шоумен, по его словам, в первую очередь думал о детях. Он уверен, что в этот момент, когда рушится жизнь целой семьи, их нельзя было оставлять одних.

Страшно представить себе переживания детей, те эмоции, которые они сейчас проживают, видя, как рушится на глазах жизнь семьи. Нельзя оставлять их с этим один на один, — считает экс-телеведущий.

Слова Шаца подтвердила и его дочь Софья, которая рассказала, что первые три месяца после отъезда находилась в прострации и у нее было четкое ощущение того, что она скоро вернется в Россию.

Но при этом ты находишься в дымке, с непониманием того, что произойдет с местом, в котором ты жил до этого. Не пониманием, что делать со своей жизнью в новых европейских реалиях. Я ушла из медиапространства, продакшена и оказалась в испанском городе Марбелья, где теннис, падл, сиеста и креветки, — рассказал дочь Шаца.

Ранее сообщалось, что в начале сентября телеведущий Михаил Шац был внесен в список иноагентов.