Макаревич, Шац и еще пять россиян объявлены иноагентами Минюст России внес Макаревича, Шаца и еще пять россиян в реестр иноагентов

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

Михаил Шац

Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов шесть человек и одну организацию, включая телеведущего Михаила Шаца и политика Юлию Галямину, сообщается на сайте ведомства. Кроме того, расширился список физлиц-иноагентов, куда попали, в частности, музыкант и лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич и украинский журналист Дмитрий Гордон.

Так, в реестр СМИ-иноагентов внесено общество с ограниченной ответственностью «Новости», блогер Кирилл Федоров, журналист и политолог Сергей Медведев, главный редактор «Новой газеты.Европа» Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко.

А реестр физлиц-иноагентов пополнила журналистка Екатерина Гордеева, политолог Федор Крашенинников, предприниматель Борис Зимин и экс-глава ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента; признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иван Жданов.

У всех перечисленных лиц в графе перечня об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

Ранее Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), а также журналистов Дмитрия Алешковского (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и Евгению Альбац (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

3 июня стало известно, что в реестр СМИ-иноагентов включены шестеро журналистов, в том числе Алексей Пивоваров и Олег Кашин (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Также в реестр попал бизнесмен Евгений Чичваркин (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).