Михаила Шаца отпустили домой Михаил Шац улетел в Тель-Авив после задержания на Бали

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Михаил Шац

Комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отпустили в Тель-Авив после задержания на концерте на Бали, об этом рассказали организаторы мероприятия в Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ). Они принесли извинения зрителям и пообещали разобраться с данным инцидентом.

Привет. Вчера все пошло не по плану. На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. <...> С Михаилом все в порядке, он уже сел на свой обратный рейс в Тель-Авив. Мы сожалеем, что так получилось, и приносим свои извинения. В ближайшее время мы возьмем паузу по мероприятиям на время выяснения причин и обстоятельств иммиграционного рейда, — говорится в сообщении организаторов концерта.

Также они призвали зрителей вернуть билеты на концерт Шаца.

О задержании Шаца на Бали ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, перед концертом юмориста в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда.

Ранее Шац признался в глубокой тоске по родине, где остался его дом и похоронены родители. По словам телеведущего, ему тяжело думать о том, что он никогда больше не сможет вернуться в Россию. Он отметил, что покидая страну, в первую очередь думал о детях, которых нельзя было оставлять одних.