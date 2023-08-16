Лазарева, Галкин, Панин: кто из уехавших звезд оскорбляет россиян и почему

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из интервью сообщила, что радуется регулярным атакам беспилотников на российские города и недавней попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Кто еще из уехавших звезд активно выступает с антироссийскими высказываниями и почему?

Кто из уехавших артистов негативно высказывался о России

Уехавшая в Испанию Татьяна Лазарева заявила, что ждет смены власти в РФ и ей все равно, что именно приведет к этому. Она отметила, что радуется атакам беспилотников на российские города и попытке мятежа ЧВК «Вагнер», произошедшей в июне. Актриса Яна Поплавская раскритиковала позицию Лазаревой.

«У Лазаревой все признаки желто-синей болезни. Ее бы оградить от остальной элитки, выезжающей на Запад. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь патриотично-профилактическую», — написала она в авторском Telegram-канале.

При этом Лазарева признавалась, что скучает по России и хочет вернуться на родину. Однако ее останавливает боязнь оказаться в тюрьме за свои высказывания. Артистка не единожды критически высказывалась в адрес страны и россиян. Она рассказывала, что много ездила по селам и теперь пребывает «в ярости от нищеты». Что касается жителей провинции, то это, по ее мнению, «матерящиеся матери», «никому не нужные дети», а также «тупые пьяницы и наркоманы, которым надо развлекуху по телеку и жрачку».

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже не единожды критически отзывался о россиянах после того, как вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал в Израиль. На одной из видеозаписей, сделанной зрителями во время концерта, юморист нелестно высказывался о Филиппе Киркорове и Ольге Скабеевой. Тогда Галкин предложил певцу поехать на фронт в прозрачных колготках, чтобы добиться перемирия, а в руках при этом держать голову журналистки.

Киркоров и Скабеева ответили шоумену. Поп-король в эфире программы «Ты не поверишь!» заявил, что готов отправиться на передовую в колготках, если это сохранит мир и спасет чью-то жизнь, а телеведущая назвала юмориста «обыкновенной гнидой».

«А это прямой призыв к убийству? Или еще не прямой? Есть юристы? Это прямая угроза. Галкин призывает к расправе», — написала она в авторском Telegram-канале.

Обосновавшийся в Испании Алексей Панин раскритиковал россиян в интервью украинским СМИ. Одних земляков он назвал мерзавцами, других — подлецами, третьих — преступниками, а четвертых — идиотами.

«Одни — мерзавцы, другие — подлецы, третьи — преступники, четвертые — идиоты. Естественно, есть люди неравнодушные, те, которые против, и те, которые сопереживают. И люди, которые что-то говорят, но их ничтожно мало», — утверждал артист.

Почему уехавшие артисты критикуют Россию

Певица Манижа в интервью Ксении Собчак признавалась, что ей предлагали публично осудить действия России на Украине в обмен на гонорары и контракты.

«У меня были звонки, предложения от больших зарубежных СМИ, которые просили негативно высказаться о России. Был один лейбл, который предлагал записать очень антироссийский трек в обмен на крупный контракт. Они говорили, что я им нравлюсь, что они хотят со мной работать, но могут это сделать только в таком случае. Мое мнение следующее — никто не имеет право диктовать мне, о чем писать и о чем петь», — делилась исполнительница.

Оперная дива Анна Нетребко осудила спецоперацию после того, как Баварская государственная Метрополитен-опера в Нью-Йорке решила разорвать с ней контракт. По мнению саксофониста Игоря Бутмана, артистке пришлось пойти на такой шаг, поскольку на нее оказывали колоссальное давление.

«На нее оказывали колоссальное давление со всех сторон. Есть и другие люди, которые тоже находятся под давлением. Но если на них так не набрасываются или по каким-то причинам защищают, то Аню Нетребко практически никто, особенно на Западе, не защищал», — комментировал музыкант.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что поведение Нетребко является предательством. Он считает, что жажда обогащения и славы перевесила у многих артистов любовь к родине.

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