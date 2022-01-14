Зюганов назвал события в Казахстане тревожным сигналом для России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал недавние события в Казахстане, назвав их «тревожным сигналом» для России наряду с событиями в Прибалтике, на Украине и в Белоруссии. По его словам, Москва должна чётко сформулировать свою позицию по Казахстану и обеспечить охрану геополитических интересов, поскольку вопросы нерасширения НАТО на Восток, Украины и Казахстана тесно связаны между собой, пишет «Свободная пресса».

Вчера Казахстан просил срочно ввести контингент ОДКБ, сегодня просит срочно вывести его. Но мы должны мыслить стратегически, а не сиюминутными категориями. И принимать решения, которые гарантировали бы нам реальную безопасность — на годы и десятилетия вперёд, — заявил политик.

Так, по его словам, жителям Северного Казахстана, где большинство составляют русские, должно быть гарантировано право говорить на родном языке и учить на нём своих детей. Для этого необходимо предложить казахскому руководству соответствующую совместную программу. Также необходимо договориться о защите и охране космодрома Байконур и о вопросах безопасности южных границ России.

Ранее Зюганов предположил, что на фоне протестов в Казахстане «полыхнуть» может и в других бывших советских республиках в Азии — Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении. Он подчеркнул, что любые беспорядки в странах бывшего СССР угрожают безопасности России, особенно «в южном подбрюшье».

По его мнению, Казахстан «давно пытался встроиться в американизированную экономику», вследствие чего во многом передал сырьевые ресурсы «в руки иностранного капитала, а ему плевать на нужды местного населения». Особенно это актуально сейчас, когда НАТО и США, по словам лидера КПРФ, намерены «сковать» российские инициативы по безопасности.