Зюганов рассказал, где может «полыхнуть пожар» после Казахстана

Если на фоне протестов в Казахстане «разгорится пожар», то «полыхнуть» может и в других бывших советских республиках в Азии — Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении, рассказал NEWS.ru лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что любые беспорядки в странах бывшего СССР угрожают безопасности России, особенно «в южном подбрюшье».

Наша задача — максимально попытаться не допустить, чтобы в Казахстане к власти пришли бандитствующие и русофобские элементы. ОДКБ должна озаботиться своей безопасностью, потому что если вспыхнет и разгорится этот пожар в Казахстане, он неминуемо начнётся в остальных четырёх республиках — Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении. Но меры надо принимать не только с точки зрения совместной борьбы с бандитами, — заявил Зюганов.

По его мнению, Казахстан «давно пытался встроиться в американизированную экономику», вследствие чего во многом передал сырьевые ресурсы «в руки иностранного капитала, а ему плевать на нужды местного населения».

Тем более когда сегодня РФ объявили по линии НАТО фактически войну санкциями, угрозами, поджечь южное подбрюшье России, что называется, самое время, чтобы сковать наши инициативы по безопасности, с которыми мы выступаем, — отметил Зюганов.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

Местные олигархи такие же наглые, циничные, как и в России. Их задача — в новом году вздуть цены не на 3%, не на 5%, а сразу в два раза, набить карманы и жить припеваючи. Местные олигархи полностью срослись с местной властью и совершенно забыли о том, кто трудится на земле, кто работает на заводах, на станках. Вот главный толчок, — подытожил Зюганов.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), в состав которого входят российские военные.