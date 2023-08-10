Киркоров и Гогунский: кого из российских звезд не пускали в другие страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в Москву. В аэропорту Тбилиси его завели в самолет под пограничным конвоем. Кому еще из российских артистов не удавалось попасть в другую страну и почему это происходило?

Кому из российских звезд было отказано во въезде в Грузию

Директор Гогунского Табриз Шахиди заявил, что решение о запрете на въезд грузинские власти приняли по политическим причинам. Сам артист сообщил РЕН ТВ, что летел в Грузию на встречу с возлюбленной. По словам знаменитости, его развернули, потому что «испугались оппозиции».

«Говорят, будет слишком большой резонанс, если мы вас пропустим. Очень хотелось, конечно, провести время с друзьями и с любимой девушкой», — подчеркнул Гогунский.

Российский стендап-комик Гарик Оганисян в сентябре 2022 года получил отказ в посещении Грузии. В социальных сетях он рассказал, что на таможне проинформировал госслужащих, что у него запланированы концерты и заключен договор аренды квартиры на полгода, однако артиста не пустили в страну.

«Надо было сказать, что я дружу с „Мгзавреби“, может, это бы сработало. Или что вчера восхищался игрой Хвичи против „Ливерпуля“», — пошутил он.

Писателя Виктора Шендеровича (признан иностранным агентом в России) в июне 2023 года не пустили в Грузию, где он должен был провести несколько мероприятий в Тбилиси и Батуми. Сотрудники таможенных служб запретили ему выход в город без объяснения причин.

Почему Данко и Киркорова не пустили в Молдавию

Певцу Данко в декабре 2022 года пришлось несколько дней провести в молдавском аэропорту. Он прилетел в страну, чтобы дать концерт в Кишиневе, но его задержали сотрудники таможни. Возлюбленная артиста Мария Силуянова заявила KP.RU, что исполнителю запретили въезд в Молдавию из-за поддержки спецоперации на Украине.

«Без еды, без воды, с российскими картами, которыми там нельзя расплатиться. Без документов, без каких-либо условий для сна и отдыха. Из-за этой ситуации у него еще и давление поднялось. А в аэропорту только ухмылялась: „Мы вас и на 72 часа можем задержать“. Спасибо организатором концерта: как-то передали мужу местные деньги, чтобы он хоть что-то купил поесть», — рассказала Силуянова.

Данко в социальных сетях заявил, что был единственным человеком с рейса, которого не выпустили в город. На таможне у него забрали паспорт и не давали никаких разъяснений о причине задержания.

«Приехал в Молдову, мне отказали. Не пустили меня. Почему? Непонятно. Сейчас придет инспектор, будут разбираться. Опасный я. Вот сижу в аэропорту второй день. Буду еще ночь сидеть», — сообщил артист.

Певец Филипп Киркоров тоже имел проблемы с въездом в Молдавию. В июле 2022 года он прилетел в Кишинев, зашел в ВИП-зал аэропорта, но пройти паспортный контроль не смог — власти запретили ему въезд в страну.

«Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы [Филиппом Киркоровым] не были соблюдены», — заявила полиция Молдавии.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила «Газете.Ru», что на границе артисту объяснили отказ во въезде особой ситуацией.

«Выясняю. Знаю, что они на границе озвучили: „Туристическая цель пока не рассматривается в связи с чрезвычайным положением“», — сказала она.

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