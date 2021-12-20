Украинские радикалы пытались сорвать концерт Басты в Киеве

19 декабря группа украинских националистов хотела сорвать концерт российского рэп-исполнителя Басты в Киеве, сообщает интернет-издание Обозреватель. Агрессивно настроенные зрители принесли на концерт плакаты с надписями: «Баста = Путин», «Нет московской экспансии в Украине», «Московские исполнители — московские танки», «Кто не успел оплатить агрессию РФ?». Часть националистов также зажгли фаеры.

Активисты собрались возле клуба StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они отмечают, что Баста «пророссийский» исполнитель: посещал оккупированный Крым в обход Украины с концертами, а ещё участвовал в съёмках фильма о «Крымском мосте», — сообщает украинское издание.

Ранее Украинская Служба безопасности сообщила, что российские артисты Василий Вакуленко (Баста), Ирина Воробьева (Круг) и Елизавета Иванцив (Ёлка) могут выступать на Украине, так как силовое ведомство не обладает информацией о том, что музыканты незаконно посещали Крым.

В 2015 году Украинское Министерство культуры составило список артистов и музыкантов, которые «создают угрозу национальной безопасности». Всем артистам, которые находятся в списке, запрещено выступать на территории Украины. Этот список регулярно расширятся и сейчас в нем находится ряд ведущих отечественных исполнителей такие как Филипп Киркоров, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Моргенштерн и другие.